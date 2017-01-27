Чтобы дороги были безопасными

Областному центру оказал помощь федеральный бюджет

В стране реализуется приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». В его рамках вчера первые в этом году межбюджетные трансферты направлены в 34 субъекта Российской Федерации. Рязанской области выделено более 625 миллионов рублей.

Почему наш регион – среди первых, получивших деньги на эти цели? Беседуя в кулуарах XVI-го съезда партии «Единая Россия», председатель Комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров подчеркнул, что Рязанская область проводит большую работу по подготовке к вхождению в федеральные программы, благодаря чему своевременно получает финансирование из бюджета страны на их реализацию. Кроме того, как отметил председатель бюджетного комитета Госдумы, регион демонстрирует пример эффективного использования бюджетных средств.

625 миллионов – очень крупная сумма. Но ведь и проект «Безопасные и качественные дороги» – приоритетный. Дороги в стране нуждаются в срочном ремонте и обновлении. Деньги регионам выделены в целях исполнения решений, принятых на состоявшемся летом 2016 года под руководством В.В. Путина заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Выступая на заседании Правительства страны, Дмитрий Медведев так прокомментировал ситуацию: «Ключевая цель – обеспечить хорошее состояние дорог, сократить число аварийно-опасных участков в 34 городах с населением свыше 500 тыс. человек в каждом. Это тоже один из приоритетов, который был утвержден. В бюджете 2017 года на эти цели запланировано 30 млрд. рублей. Конкретный размер поддержки будет зависеть в том числе и от величины самого города».

Отметим, что до 2018 года запланирована реализация первого этапа проекта. Это значит, что в Рязани на эти 625 миллионов рублей будут выполнены работы, связанные преимущественно с содержанием, обустройством и ремонтом дорожной сети. Средства предоставляются в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».