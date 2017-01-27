Расслабляться не следует

Ветеринары региона – об итогах года

В региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия прошло совещание, на котором обсуждены итоги работы государственной ветеринарной службы области в 2016 году и задачи на перспективу.

Как отметил заместитель председателя правительства области Алексей Тюменев, эпидемии инфекционных заболеваний животных дорого обходятся и государству, и бизнесу. Особенно наглядно это было видно на примере африканской чумы свиней. Для борьбы с ней из Резервного фонда областного правительства в прошлом году выделено более 47 миллионов рублей. Разумеется, успешно бороться с эпидемиями способны только квалифицированные ветеринары. «Специалисты службы в оперативном режиме предприняли все необходимые меры для локализации очагов АЧС и недопущения их дальнейшего распространения»,– сказал Алексей Тюменев. Сейчас эпизоотическая обстановка стабильна, но службе не следует расслабляться.

В своем докладе на совещании начальник государственной инспекции по ветеринарии Рязанской области Михаил Балакирев проанализировал работу по выполнению противоэпизоотических и лечебных мероприятий, по профилактике незаразных болезней сельскохозяйственных животных, реализации мер по недопущению возникновения особо опасных болезней, общих для человека и животных. В число основных задач ветеринаров входят обеспечение эпизоотического благополучия территории, предупреждение и ликвидация инфекционных и массовых незаразных болезней животных, обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении, решение других проблемных вопросов.

Заметную роль играют ветеринары и в аграрной экономике в целом. Хозяйства покупают дорогих высокопородных коров, свиней, птицу, которым, как воздух, необходимы качественные корма, своевременная защита от болезней. Понятно, что и оборудование в распоряжении ветеринарной службы должно быть самое современное. Как подчеркнул Алексей Тюменев, региональные власти уделяют этому особое внимание: ими в прошлом году были дополнительно направлены 5,8 миллиона рублей на приобретение современного оборудования для качественной диагностики кормов, и в ноябре открылась обновленная ветеринарная лаборатория.

Одной из стратегических задач в стране является борьба с лейкозом крупного рогатого скота. В 22 передовых хозяйствах области уже имеется УЗИ-оборудование для исследования, выявления заболеваний у животных на ранней стадии и профилактики. По словам Алексея Тюменева, сейчас в регионе рассматривается вопрос о выделении средств на покупку и для государственной ветеринарной службы УЗИ-оборудования, другой новейшей диагностической техники.

В совещании принял участие первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия области Борис Шемякин.