Областная общественно-политическая газета
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27 января 2017 года
№15 (5302)
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27.01.2017
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№15 (5302) |
Вторая полоса
Память
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Цветы живой памяти

Рязанцы отметили 73-ю годовщину снятия блокады Ленинграда
Автор фото: Александр Королев | Цветы живой памяти
Фото: Александр Королев.

По многолетней традиции в этот день на Скорбященском мемориале Рязани к памятнику блокадникам возложили алые гвоздики. В церемонии возложения цветов приняли участие председатель областной Думы Аркадий Фомин, руководитель Рязанской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Геннадий Соколов, представители региональной и городской власти, те, кому довелось пережить блокаду.

В год, когда началась блокада Ленинграда, Валентину Александ­ровичу Лелекину было 4 года. Он до сих пор помнит, как мама кормила его столярным клеем с опилками, потому что есть было нечего, а небольшого кусочка блокадного хлеба для поддержания сил не хватало.

– Помню, как я ходил по холодной квартире, держал в руке этот небольшой кусочек хлеба, который приносила мама, и наговаривал: «Что же ты, Гитлер, наделал?!» – вспоминает Валентин Александрович Лелекин. – Так мы прожили полтора года, а в 1942 году нас по Дороге жизни эвакуировали на Урал. Отец вернулся с фронта и остался служить в армии, был главным инженером отдельного авиационного корпуса. В 1960 году наша семья переехала в Рязань. Отец стал работать на Рязанском авиаремонтном заводе. Орденов у него было много, а уже в пенсионном возрасте он был удостоен ордена Трудового Красного Знамени.

Валентин Александрович Лелекин тоже работал на заводе и прошел путь от мастера до генерального директора. С 1978-го по 1988 год он возглавлял ОАО «Саста», а в трудные для экономики 90-е годы стал генеральным директором Рязанского станкостроительного завода. Сейчас активно работает в общественной организации «Жители блокадного Ленинграда».

– Региональная общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» была создана в Рязани в 2004 году, – говорит ее председатель Геннадий Соколов. – Поначалу в нашей организации насчитывалось 380 человек, сейчас осталось 140. Участников обороны Ленинграда было 480 человек, осталось всего16. Мы все эти годы ведем поиск тех, кто на пути эвакуации из Ленинграда уходил из жизни и захоронен в безымянных могилах, а также активно занимаемся патриотическим воспитанием молодежи. На День Победы в этом году планируем побывать в Санкт-Петербурге. Мне кажется, для нас будет очень трогательно вспомнить там, что нам пришлось пережить в блокаду.

Сегодня в полдень молодежные организации Рязани проведут на площади Победы ставшую уже традиционной патриотическую акцию «Блокадный хлеб».

Статья опубликована в номере 15 (5302) от 27 января 2017 года
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должна вестись с инвесторами для решения проблемных вопросов
По материалам официального сайта Правительства области
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