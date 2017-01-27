Господдержка для малого бизнеса

Изменения в законодательстве облегчают предпринимательскую деятельность

Состоялось заседание комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства при областном правительстве.

Его провел первый заместитель председателя правительства региона Сергей Самохин. В работе приняли участие министр экономического развития и торговли области Светлана Горячкина, депутаты облдумы, руководители ряда региональных министерств, налоговой службы, предприятий, общественных бизнес-объединений.

В рамках совещания речь шла о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в 2017 году. По словам Сергея Самохина, в региональное законодательство внесен ряд изменений, направленных на облегчение предпринимательской деятельности. «Это очень важная тема, которой уделяется самое серьезное внимание. В регионе ведется большая работа по созданию современных, благоприятных условий для ведения бизнеса», – подчеркнул Сергей Самохин. Перед профильными министерствами первый заместитель председателя областного правительства поставил задачу – обеспечить максимально широкое информирование бизнес-сообщества о мерах господдержки, условиях и возможностях их использования.

В рамках совещания также состоялось обсуждение вопросов применения контрольно-кассовой техники в торговых предприятиях, обслуживающих сельское население региона.