пробегут рязанские легкоатлеты

В это воскресенье в полдень у памятника «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера в Ленинградской области будет дан старт 48-му международному зимнему марафону «Дорога жизни», посвященному 73-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это традиционное соревнование – дань памяти героическим защитникам и жителям Северной столицы России, перенесшим тяготы и лишения сурового лихолетья, но выстоявшим и сохранившим веру в окончательную победу над врагом в Великую Отечественную войну. Ежегодно в марафоне, трасса которого проходит по наземной части маршрута, который в годы Великой Отечественной войны был назван «Дорогой жизни», принимают участие рязанские легкоатлеты. В этом году Рязанскую область на трех дистанциях пробега будут представлять Сергей Чапичадзе, Александр Сидоров, Григорий Грязнов, Ольга Ободовская, Владимир Кулагин, Ольга Переседова, Владимир Переседов.