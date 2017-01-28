Два грузовика и легковушка столкнулись в Рязанской области

На месте работают сотрудники полиции

Как сообщает сайт УМВД России по области, сегодня примерно в 7.00 в Шиловском районе на 267-м километре трассы М-5 53-летний водитель грузовика «DAF» не справился с управлением, в результате большегруз столкнулся с движущимся впереди автомобилем «ВАЗ-2107», которым управлял 43-летний житель Оренбургской области. После этого грузовик «DAF» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «VOLVO». В результате ДТП водители грузовиков получили травмы и были госпитализированы.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия уточняются.