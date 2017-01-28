В Рязанской области задержали наркосбытчика

Полицейские получили информацию, что в рабочем поселке Шилово злоумышленники организовали сеть по распространению наркотиков, сообщает сайт УМВД России по обалсти. Под подозрение попали 22-летний житель Шилова и его 19-летняя подруга.

Во время проверки оперативники зафиксировали, как молодые люди прячут в импровизированные тайники в разных районах поселка небольшие самодельные контейнеры. Экспертиза установила, что в этих контейнерах находились синтетические наркотики. Злоумышленников задержали.

При личном досмотре и осмотре одного из тайников, которыми пользовались злоумышленники, было обнаружено почти 4 грамма сильнодействующего синтетического наркотического средства.

Выяснилось, что молодые люди собирались привезти для сбыта в рабочий поселок Шилово большую партию наркотиков, но оперативники спутали их планы. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.228.1 УК РФ. Им грозит лишение свободы на срок до 20 лет.