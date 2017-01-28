В Рязанской области полицейские задержали подозреваемых в ограблении

В полицию обратилась работница одного из магазинов города Рыбное, сообщает сайт УМВД России по области. Выяснилось, что один из посетителей, воспользовавшись тем, что сотрудница магазина отвлеклась на покупательницу, залез в ее сумочку и вытащил кошелек. Затем мужчина выбежал на улицу, сел в машину и уехал. Причем, покупательница, на которую отвлеклась продавщица, уехала вместе с ним. Добычей злоумышленника стали 12 тысяч рублей.

Сотрудники полиции предположили, что злоумышленники действовали в сговоре. Женщина отвлекала продавщицу, а мужчина ждал удобного момента для кражи. В автомобиле их поджидал третий сообщник – водитель.

Полицейские быстро собрали сведения о злоумышленниках и их автомобиле. Дежурный офицер полиции передал их всем патрулям в Рыбновском районе и коллегам в Московской области. Был объявлен оперативный план «Перехват». Вскоре инспекторы ДПС ГИБДД, курсирующие в городе Луховицы, заметили на дороге синюю иномарку с госномером, фрагмент которого был указан в ориентировке на розыск злоумышленников. Инспекторы ДПС остановили машину и установили, что водитель и двое пассажиров причастны к ограблению, совершенному в городе Рыбное.

Задержанных – двух жителей Тверской области 32 и 36 лет и их 27-летнюю землячку переправили в отдел полиции в городе Рыбное, там у них изъяли похищенные деньги. Также там выяснилось, что 32-летний водитель ранее уже был судим за аналогичные преступления.

В ходе расследования было установлено, что задержанные причастны к двум эпизодам краж из арендованных квартир. По предварительной информации, злоумышленники арендовали в Рязани квартиры, при этом под разными предлогами не предоставляли хозяевам жилья свои паспортные данные. Эти сведения они обещались направить через день-два. Получив ключи от квартир, злоумышленники вывозили из жилищ все ценное и скрывались.