В Рязани покажут трансляцию спектакля, номинированного на премию «Золотая маска»

По данным организаторов, в кино рязанцы смогут посмотреть балет С. Прокофьева «Ромео и Джульетта». Показ станет частью программы «Золотая маска» в кино», которая проводится при поддержке Министерства культуры РФ.

Постановка Театра оперы и балета Екатеринбурга – номинант «Золотой маски-2017» в семи номинациях: лучший спектакль в балете, работа хореографа, дирижера, художника и художника по костюмам, а также лучшие мужская и женская роль. Художественный руководитель Вячеслав Самодуров представил премьеру в марте 2016 года и приурочил ее к 125-летию С. Прокофьева и 400-летию со дня смерти У. Шекспира. В Рязани постановку будут транслировать в прямом эфире 17 февраля в кинотеатре «Формула кино Виктория Плаза». Сеанс начнется в 19:00.

Всего в этом году спектакли – номинанты премии «Золотая маска» будут демонстрироваться в кинотеатрах 60 городов России. В программу фестиваля вошли две работы, номинированные на премию 2017 года («Ромео и Джульетта» Вячеслава Самодурова и «Гроза» Андрея Могучего), а также лауреаты прошлых лет («Жизнь и судьба» Льва Додина и «Война и мир. Начало романа» Петра Фоменко). Показы будут проходить 17 февраля, 22 марта, а также 2 и 14 апреля. В зависимости от часовых поясов городов – участников фестиваля видео будут показывать в формате прямой трансляции или в записи.

Фото пресс-службы фестиваля ««Золотая маска» в кино»