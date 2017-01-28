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27.01.2017
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Культура
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«Клинический случай» произошел на сцене Рязанского театра драмы

«Клинический случай» произошел на сцене Рязанского театра драмы

Предпремьерный показ комедии положений «Клинический случай» по пьесе Рэя Куни заставил зрителей хохотать весь спектакль. Постановка – третья работа в качестве режиссера актера театра, заслуженного артиста России Олега Пичурина. Многолетний опыт игры в комедиях, отличное знание сильных сторон артистов театра, с которыми он работает бок о бок, помогли Пичурину сделать по-настоящему смешной и захватывающий спектакль. В нем рассказывается о случае, который произошел с сотрудником лондонской клиники доктором Мортимером. Предстоящее выступление на ежегодной конференции неврологов может привести Мортимера к посту главного врача. Однако именно в этот момент в его жизнь врывается сын, о существовании которого он даже не знал.

Ситуация на сцене ежеминутно меняется: появляются новые обстоятельства, сюжет поворачивается в неожиданные стороны. Зрителю в лучших традициях жанра комедии положений не дается время на скуку и даже на быстрый зевок в сторону.

В спектакле задействовано 14 актеров театра. Среди них ветеран сцены, заслуженный артист России Леонид Митник, который исполняет роль начальника доктора Мортимера, сэра Уильяма Нельсона.

Увидеть постановку «Клинический случай» зрители могут уже сегодня. Премьера спектакля состоится в 19.00.

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