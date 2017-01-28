Рязанские «Умные люди» будут играть в Международной телевизионной лиге КВН в Минске

Так решили редакторы Клуба веселых и находчивых по результатам выступления команды Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени В.Ф. Маргелова на XXVIII Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2017» в Сочи.

Напомним, что десантники прошли там во второй тур и получили повышенный рейтинг. Но в итоге судьи пригласили их в одну из телевизионных лиг. Как отмечают рязанские КВНщики, они рады такой неожиданной удаче. На закономерный вопрос, ждать ли их выступления в Межрегиональной Рязанской лиге, десантники поделились планами.

– Возможно, в Рязани будет играть второй состав нашей команды, уже под другим названием. Но это пока обсуждается, – ответили «Умные люди».