В Рязанском художественном музее начался цикл лекций об истории Солотчи

26 января с первой лекцией из цикла «Рязань историческая. Открывая ворота в Мещеру» выступил кандидат исторических наук, заместитель директора Государственного архива Рязанской области по научно-методической работе Дмитрий Филиппов.

Публичные лекции читают ежемесячно в стенах музея самые известные историки и краеведы рязанского края уже четвертый год. Организаторами традиционно выступают Рязанский государственный областной художественный музей им И.П. Пожалостина, Государственный архив региона и Рязанское историко-культурное общество.

Аудиторию приветствовала директор музея Марина Котова. Она отметила, что новая тема лекционного цикла выбрана не случайно: она приурочена к Году экологии, которым объявлен 2017-й, и к знаменательным датам, связанным с именами наших известных земляков, чье творчество тесно связано с Солотчей, – 180-летию со дня рождения художника-гравера И.П. Пожалостина и 125-летию со дня рождения писателя К.Г. Паустовского.

Начиная свой рассказ, историк отметил, что при подготовке к лекциям ему пришлось узнать много нового, обращаться к исследованиям специалистов из смежных сфер.

Первая лекция носила название «Солотча: история с географией». Перед лектором стояла сложная задача собрать воедино объемный материал по географии, геологии, археологии, топонимике этого места. Пришедшие узнали о роли ледника в образовании ландшафта территории, о первом населении Солотчи, познакомились с версиями происхождения топонимов «Мещера» и «Солотча».

Рассказ сопровождался показом слайдов со старинными картами и фотодокументами из архива Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.

Следующая лекция «Село Солотча и его окрестности» пройдет 16 февраля. Начало в 18.30. Расписание всех лекций до конца года – в группе «ВКонтакте»: vk.com/event65564623.