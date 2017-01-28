В Рязанской области решено провести межсезонный блицтурнир по футболу

12 февраля в Рязани, на стадионе «Спартак», состоится межсезонный блицтурнир. Формат матчей – два тайма по восемь минут. Одновременно на площадке находятся четыре полевых игрока плюс вратарь. Всего в заявке 12 человек. Формула турнира: игры в группах по 4 команды, далее – плей-офф. Жеребьевка «слепая». В один день пройдут групповой этап турнира и плей-офф. Начало – в 12.00. Взнос – 3500 рублей на команду.

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