ХК «Рязань» выиграла у «Ижстали»

В очередном туре чемпионата страны среди клубов высшей хоккейной лиги «Рязань» в Ижевске встретилась с местной «Ижсталью». Счет открыли хозяева, но затем шайбы забрасывали только гости. Во втором периоде в большинстве отличился Роман Крикуненко, после хорошей комбинации передачу партнеров замкнул Егор Кривченко, наконец, под занавес периода издали шайбу в сетку ворот отправил Алексей Турчанинов. В заключительном игровом отрезке Алексей Ефимов «обогнул» ворота соперников, застал врасплох голкиперов и поразил цель. В итоге – 4:1 в пользу нашей команды.

«Рязань» выступала в таком составе: Красоткин; Филатов – Седунов, Денежкин – Петраков – Лызин; Манухов – Хисамутдинов, Старцев – Карпов – Рукин; Полинин – Дубинин, Ефимов – Кривченко – Максимов; Турчанинов – Коренков, Чванчиков – Крикуненко – Каюмов.

После одержанной победы «Рязань» с пятнадцатого места поднялась на четырнадцатое. Напомним, в турнир плей-офф выходят шестнадцать сильнейших коллективов. Ближайший матч рязанцы вновь проведут в гостях – 28 января в Нефтекамске они встретятся с занимающим девятую позицию «Торосом».