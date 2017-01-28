Следственное управление СК России по Рязанской области отчиталось об итогах работы

Состоялось расширенное заседание коллегии следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области, провел которое руководитель управления, генерал-майор юстиции Владимир Махлейдт. На заседании были рассмотрены итоги работы ведомства по основным направлениям деятельности за 2016 год. В заседании приняли участие вице-губернатор Сергей Филимонов, председатель областной Думы Аркадий Фомин, руководители правоохранительных, судебного и налогового органов, межрайонных следственных отделов и их заместители, сотрудники аппарата следственного управления.

Владимир Махлейдт сообщил, что в 2016 году работа следственного управления была направлена на качественное расследование уголовных дел в разумные сроки, соблюдение конституционных прав граждан, при этом приоритет был отдан выявлению и расследованию тяжких и особо тяжких преступлений против личности, преступлений в сфере экономики, в том числе коррупционных и налоговых.

– Результаты деятельности управления в прошедшем году свидетельствуют об эффективной работе всего коллектива ведомства, его высоком профессиональном уровне. Качество работы управления во многом влияет на настроение общества, – отметил Сергей Филимонов.