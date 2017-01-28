Наибольшее число преступлений в Рязанской области регистрируется в областном центре

Об этом сообщил руководитель Следственного управления СК России по Рязанской области Владимир Махлейдт на прошедшем сегодня расширенном заседании коллегии.

Он отметил, что количество поступивших в следственные органы в 2016 году сообщений о преступлениях существенно сократилось (с 8721 в 2015 году до 6215 в 2016). При этом по-прежнему по количеству преступлений лидирует Рязань, большое количество фиксируют Рязанский и Скопинский межрайонные следственные отделы. Для проверки поступивших сообщений о преступлениях сотрудники управления совершили более тысячи выездов на места происшествий, в том числе 172 выезда по фактам безвестного исчезновения несовершеннолетних.