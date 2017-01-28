Рязанцы приняли участие в акции «Блокадный хлеб»

В настоящее время на территории региона проживает около 200 жителей и защитников Ленинграда

В Рязани акция прошла во второй раз в память о тех, кто погиб во время военной блокады Ленинграда, длившейся с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

С полудня на площади Победы у Муниципального культурного центра волонтеры раздавали рязанцам порции «блокадного хлеба» весом 125 граммов, читали стихи о Ленинграде и рассказывали о трагических событиях. Хлеб приготовили мастера Рязанского многопрофильного колледжа по рецепту того времени.