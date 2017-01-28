Рязанцам доступно больше видов высокотехнологичной хирургической медпомощи

Примерно 1300 жителей области смогут получить высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю сердечно-сосудистая хирургия в этом году по полисам ОМС

В этом году расширен перечень видов высокотехнологичной хирургической медпомощи, оказываемой пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы по программе обязательного медицинского страхования, сообщает сайт правительства области. Это позволит жителям региона получать новые виды помощи на базе областного кардиодиспансера, а также увеличит объем медицинских услуг, оказываемых в учреждении. Предполагается, что в рамках полиса ОМС высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю сердечно-сосудистая хирургия в этом году получат около 1300 человек. В прошлом году такое лечение прошли свыше 1200 пациентов.