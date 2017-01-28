В Рязани отпраздновали 90-летие ДОСААФ России

Торжественное собрание в честь юбилея состоялось в Доме общественных организаций. На торжества пригласили и отметили наградами всех, кто многие годы работал с ДОСААФ, – министров регионального правительства, руководителей муниципалитетов, промышленных предприятий, образовательных учреждений, ветеранов Великой Отечественной войны. Собравшихся поздравили вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов и заместитель председателя регионального правительства, член ЦК ДОСААФ Елена Буняшина.

На собрании прозвучало, что за 90 лет работы Рязанская организация ДОСААФ подготовила более 125 тысяч граждан по военно-учетным специальностям, более 650 тысяч специалистов массовых технических профессий, большой отряд спортсменов по авиационным, техническим и военно-прикладным видам спорта. Рязанские спортсмены, воспитанные в секциях ДОСААФ, побеждали на всероссийских, всесоюзных и международных соревнованиях по мотто- и автоспорту.

Сегодня ДОСААФ переживает второе рождение. После 90-х годов прошлого столетия, когда работа во многих организациях была почти прекращена, либо сводилась только к подготовке водителей категории «В» на коммерческой основе, сейчас возводится современная учебно-материальная база, внедряются новые формы воспитательной работы, делается упор на разнообразие специальностей и качество подготовки специалистов.

Региональная организация ДОСААФ России Рязанской области, которую сегодня возглавляет гвардии полковник ВДВ Николай Рудаков, по итогам работы за последние годы признана ЦК ДОСААФ одной из лучших в стране. Как прозвучало на торжественном собрании в честь юбилея организации, эти позиции рязанцы собираются в наступившем году не только удержать, но и улучшить.