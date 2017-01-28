В Ночной хоккейной лиге Рязанской области «Империя» догнала лидеров

В одиннадцатом туре эта команда встречалась с ХК «Дядьково». «Империя» продемонстрировала заметное превосходство над соперниками: счет по периодам – 2:0, 2:0 и 3:1. В итоге – 7:1 в пользу «Империи». Шайбы в ворота ХК «Дядьково» забрасывали Олег Кондрашов (две), Алексей Алиханов, Михаил Колганов, Андрей Купцов, Валерий Сорокин и Сергей Рождественский. Проигравшие ответили одним точным броском Романа Тинякова. Остальные матчи завершились так: «Шкода – Рязань» – «Сталькомплект» – 3:1, «Витязь» – «Сокол» – 3:5, «Держава» – ХК «Лесной» – 7:0.

«Империя» в итоге догнала шедших впереди «Восход СУ-2» и «Державу», но на один матч меньше сыграли «восходовцы» и «Автоимпорт», который по потерянным очкам имеет второй результат. Сегодня «Рыбное» будет противостоять хоккейному клубу из Сасова (начало – в 23.55). Завершит очередной тур рязанской НХЛ матч «Энергии» и касимовского «Восхода СУ-2» в воскресенье, 29 января (22.30). Оба поединка состоятся в Рязани, во Дворце спорта «Олимпийский».