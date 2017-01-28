В День снятия блокады руководители города Сасова Рязанской области навестили ветеранов

Сегодня на территории города проживает четыре человека, испытавших на себе весь ужас блокадного Ленинграда. Это Почетный гражданин города Сасова Михаил Матвеевич Воронин, ветераны войны Анатолий Александрович Гартье, Галина Григорьевна Великосельская и Станислав Николаевич Николаев.

В памятный день снятия блокады руководители города, председатель Совета ветеранов войны и труда, депутаты Думы города Сасова навестили участников Великой Отечественной войны и выразили им слова искренней признательности за их стойкость и героизм, проявленный в военное время.