В Рязанской области будут и дальше действовать ограничения продажи отдельных видов спиртосодержащей непищевой продукции

Как сообщает сайт правительства области, постановление Главного государственного санитарного врача РФ о приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции было принято 23 декабря прошлого года и должно было действовать 30 дней. За это время в Рязанской области было изъято из оборота 375 единиц спиртосодержащей непищевой продукции. В настоящее время принято решение о продлении ограничений. С 27 января юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на 60 суток розничную торговлю спиртосодержащими непищевыми изделиями с содержанием этилового спирта более 28 процентов объема готовой продукции. Более подробная информация, касающаяся ограничений, размещена на сайте Роспотребнадзора РФ.

Минэкономразвития региона информирует, что незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей; на должностных лиц – от 3 до 4 тысяч рублей; на юридических лиц – от 30 до 40 тысяч рублей.