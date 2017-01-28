Больше трех четвертей выпускников рязанских вузов устраиваются работать по профессии
Об этом министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина сообщила во время заседания региональной комиссии по вопросам высшего образования. Выступая на заседании, руководитель регионального минобра рассказала о том, что студенты вузов должны уже с первого курса иметь представление, где они будут работать и кем. После окончания рязанских вузов трудоустраиваются 80 процентов выпускников, и это больше пороговых показателей, установленных федеральным Минобразования для регионов Центральной России. Наибольшим спросом на рязанском рынке труда пользуются выпускники медицинского вуза и те, кто получил инженерную специальность. Как показали проведенные исследования, конкурентоспособность окончивших государственные вузы выше те, кто получил диплом в частном институте или университете. Также имеет место отток выпускников рязанских вузов в Москву и Московскую область и Санкт-Петербург, низкая предпринимательская активность молодых специалистов. По-прежнему остается актуальной проблема закрепления кадров на местах.
27 января 2017