Рязанский священник – член Союза художников РФ отметил 60-летие персональной выставкой

Экспозиция «В начале пути» вобрала в себя несколько десятков работ художника Сергея Чушкина, настоятеля Введенского храма в селе Борискове Рязанского района.

На открытии выставки собрались близкие и друзья живописца, а также прихожане. Многие из них принесли духовному наставнику цветы и поздравили с прошедшим днем рождения.

Работы Сергея Чушкина посвящены русской природе, в частности, сельским видам средней полосы. В экспозиции можно найти и более ранние произведения, датированные 1980-ми годами, и современные. Отличительные черты живописи автора – сдержанность и точность цветовой гаммы, тонкая игра света и тени, а также внимание к обыденным деревенским и городским сюжетам.

Сергей Владимирович с детства увлекался рисованием и фотографией, занимался в изостудии и в Рязанском художественном училище, а позднее окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Репина Академии художеств СССР, который располагался в Ленинграде. В 1990 году Сергей Чушкин был рукоположен в сан священнослужителя, а в 2016 году принят в Союз художников России. Выставка «В начале пути» будет работать до 20 февраля.