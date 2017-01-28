В Рязани открылась выставка предметов, найденных в некрополях

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник впервые в рамках отдельной экспозиции представил часть своей коллекции погребального инвентаря из нескольких некрополей

Некоторые артефакты из этой коллекции рязанцы могли видеть на выставке в 2007 году, которую музей-заповедник проводил совместно с институтом археологии РАН.

Первые рязано-окские могильники были открыты в последней четверти XIX века. Тогда же началось их научное изучение. В настоящее время известно около 40 погребальных памятников рязано-окского типа, в которых исследовано более трех тысяч погребений. Об этом рассказал заведующий отделом археологии РИАМЗ Дмитрий Иванов.

– К сожалению, небольшое пространство выставочного зала не позволило нам показать коллекцию целиком. Под стеклом витрины выставлены наиболее яркие и интересные вещи, которые относятся к V-VII векам – говорит Дмитрий Иванов.

На выставке среди предметов, найденных в женских погребениях, можно увидеть различные украшения (бусы, браслеты, застежки), а в мужских – предметы вооружения (наконечники копий, мечи, богатые поясные уборы, конская сбруя).

Выставка будет работать до середины мая.