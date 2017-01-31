Рязанские «зубры» встретятся с соперниками из Ревды

Поединок с «Темпом»-СУМЗ наши баскетболисты проведут сегодня на площадке Дворца детского творчества. Начало в 19.00

А в минувшую пятницу «зубры» проиграли «Уралу» - 61:92 и занимают 11-е место в итоговой таблице. Перед матчем с «Уралом» состав БК «Рязань» пополнили три игрока. Все – молодые и перспективные, за которыми будущее баскетбола. Но сразу со старожилами им сыграться не удалось. Были в действиях хозяев свои плюсы. Но минусов оказалось больше.

БК «РЯЗАНЬ» - «УРАЛ» (Екатеринбург) – 61:92 (13:26, 14:26, 18:18, 16:22).

БК «Рязань»: Клюндиков (2), Русецкий (5), Карпачев (16), Карпеко (3), Юрчик (17) – старт., Аксенов (5), Захаров (2), Бугаенко (3), Гонтарев (8), Мамонов.

«Урал»: Ткаченко (9), Горнаев (10), Куземкин (14), Зверков (9), Островский (9) – старт., Комиссаров (12), Алексеев (2), Комаров (5), Мотовилов (4), Незванкин (18), Киселев, Баранов.

Источник: сайт www.rznbasket.ru