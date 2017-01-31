В Рязани откроется выставка участников и финалистов Всероссийского фестиваля юных художников «УНИКУМ»

По информации портала ВЕЗДЕКУЛЬТУРА 3 февраля в выставочном зале АРТРУМ пройдет презентация выставки участников и финалистов Всероссийского фестиваля юных художников «УНИКУМ». В экспозиции более 70 работ учащихся детских художественных школ и детских школ искусств области. В региональном этапе фестиваля юных художников «УНИКУМ», отборочный тур которого прошел в Выставочном зале АРТРУМ 20 сентября 2016 года, приняли участие 75 учащихся из 13 ДХШ и ДШИ Рязанской области.

Выставка участников и финалистов Всероссийского фестиваля юных художников «УНИКУМ» работает до 25 февраля в выставочном зале АРТРУМ.