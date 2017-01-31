В Рязанской области столкнулись две легковушки и четыре грузовика

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в пятницу, 27 января, в 23.05 на пульт дежурного «01» поступила информация о ДТП на 196-м километре трассы М-6 в Михайловском районе. По уточненной информации, столкнулись два легковых автомобиля «Nissan», «Great Wall» и четырех грузовых автомобиля «MAN», «Scania», «Mercedes» и «КАМаз». Имеется пострадавший. На ликвидацию последствий ДТП выезжали 1 пожарный автомобиль, 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.