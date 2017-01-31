В воскресенье в Рязанской области произошло 4 пожара

В одном из них пострадали люди

По информации сайта главного управления МЧС России по области в воскресенье, 29 января, в 15.09 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Студенки Александро-Невского района. В пожаре одноэтажный дом был полностью уничтожен огнем. Пострадали люди. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 6 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

В этот же день в 20.22 поступило сообщение о пожаре в гараже в поселке Александро-Невский. Пожар уничтожил гараж, автомобиль и два мотоцикла. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля, 10 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

В 20.24 поступило сообщение о пожаре в бане на улице Октябрьская в городе Сасово. Люди не пострадали. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 6 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

В этот же день в 23.20 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Ряжске. Горел жилой дом. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 7 человек личного состава Государственной противопожарной службы.