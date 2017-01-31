За ночь с улиц Рязани вывезли 2520 кубометров снега

Как сообщает сайт администрации города, в ночь с 29 на 30 января в уборке города было задействовано 94 единицы техники. Снег вывозили с улиц Братиславской, Свободы, Ленина, Полонского, Николодворянской, Радищева, площади Театральной, Первомайского проспекта, Московское шоссе.

Сегодня в уборке города задействовано 3 трактора, 4 погрузчика, 12 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города.

Всего с начала зимы с улиц города ввезли 107 965 кубометров снега.