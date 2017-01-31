За выходные в Рязани выявили и пресекли 5 фактов незаконной торговли спиртным

Как сообщает сайт УМВД России по области, правонарушения зафиксировали в Рязани в магазине на улице Весенней и в кафе, расположенных на улицах Крупской и Энгельса. Запрет на торговлю спиртным в нестационарных объектах нарушили в торговых палатках, расположенных на улицах Сельских Строителей и Качевской.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ч.3 ст.14.16 КоАП РФ. Из незаконного оборота изъяли 91 литр спиртного.