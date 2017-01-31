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Главная страница / Новости Рязани и области
30.01.2017
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Происшествия
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В Рязанской области "Жигули" столкнулись с двумя иномарками

ДТП произошло в субботу в 15.10 в Касимовском районе на 247-ом километре дороги Тума – Касимов, сообщает об этом сайт УМВД России по области. Молодой человек, двигаясь на автомобиле "ВАЗ-2112", не справился с управлением, после чего выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями "Фольксваген" и "Хендай".

В результате происшествия травмы получили три человека: водитель «Жигулей» и два пассажира иномарок.

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