В Рязанской области "Жигули" столкнулись с двумя иномарками

ДТП произошло в субботу в 15.10 в Касимовском районе на 247-ом километре дороги Тума – Касимов, сообщает об этом сайт УМВД России по области. Молодой человек, двигаясь на автомобиле "ВАЗ-2112", не справился с управлением, после чего выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями "Фольксваген" и "Хендай".

В результате происшествия травмы получили три человека: водитель «Жигулей» и два пассажира иномарок.