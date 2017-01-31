В Рязанской области произошло ДТП с участием трех автомобилей

В субботу, примерно в 23.00, в Михайловском районе на 196-м километре дороги Москва-Астрахань 27-летний житель Волгоградской области, двигаясь на автомобиле «Ниссан», не справился с управлением автомобиля. В результате машину вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «МАN». После чего грузовой автомобиль столкнулся с автомобилем «Скания».

Как сообщает сайт УМВД России по области, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «МАN» получил травмы и был доставлен в больницу.