В Рязани на одной из улиц перекрыли движение транспорта

Сайт администрации города сообщает, что в связи с проведением работ по строительству водопровода и канализации к строящемуся дому №56 по ул. 1-ая Железнодорожная, сегодня с 8.00 закрыто движение транспорта между домами №54 и №56 по ул. 1-ая Железнодорожная. Движение будет закрыто до 21.00 15 февраля.

На время производства работ установлены предписывающие и предупреждающие знаки дорожного движения в соответствии с разработанной схемой движения транспорта. Место производства работ огорожено.