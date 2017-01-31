Рязанские полицейские на чемпионате МВД России по самбо заняли первое место

Пять дней напряженной борьбы на ковре, более 70 команд - участниц, 650 спортсменов, 10 заслуженных мастеров спорта России, 15 мастеров спорта международного класса и первое место в своей группе - у рязанских полицейских. Такова статистика прошедшего в Рязани чемпионата МВД России по самбо среди территориальных органов полиции и профильных вузов.

По итогам соревнований среди образовательных учреждений МВД России в командном первенстве места распределились следующим образом: 1 место – Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя; 2 место – Санкт-Петербургский университет МВД России; 3 место – Уфимский юридический институт МВД России.

В командном первенстве среди территориальных органов МВД России места в первой подгруппе распределились следующим образом: 1 место – Главное управление МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 2 место – Главное управление МВД России по Московской области; 3 место – Главное управление МВД России по Краснодарскому краю.

Во второй подгруппе 1 место – УМВД России по Рязанской области; 2 место – УМВД России по Владимирской области; 3 место – УМВД России по Ярославской области.

Рязанские полицейские празднуют успех. На прошлогоднем чемпионате МВД России по самбо в Ижевске они были серебряными призерами, теперь у них «золото». Этот успех рязанцы постараются в ближайшие годы развить, ведь для этого у них есть все предпосылки.