Рязанцы приглашаются к участию в конкурсе чистописания

В Рязанской области идет прием работ молодежного конкурса «Регион письма». Принять участие в соревновании на самый лучший и красивый почерк могут дети в возрасте от 7 до 14 лет и молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Победителей определят в четырех номинациях: «Минутка чистописания» (7-10 лет), «Прописные истины» (11-14 лет), «Рукописи не горят» (15-17 лет), «Я к вам пишу…» (18-35 лет).

Работы для участия в конкурсе «Регион письма» принимаются до 6 февраля по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Ленина, д. 52, Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького; Центр молодежных инноваций (1 этаж старого здания) с 9.00 до 18.00. Также заявка должна быть направлена по электронной почте: region.pisma@mail.ru, в теме письма: «Регион письма-2017».

В прошлом году конкурс «Регион письма» был признан лучшим проектом Рязани. Его автор – учитель русского языка и литературы школы № 26 Ольга Тарасова получила Гран-при VII конкурса молодежных проектов «Рязань – наш город».

– Проблема чистописания актуальна в современном мире, – говорит Ольга Тарасова.– Мы часто печатаем на компьютере и редко пишем на бумаге ручкой. Навыки письма ухудшаются с каждым годом, я замечаю это и по своим ученикам, особенно у них возникают трудности с формулировкой своих мыслей. Написание от руки более осмысленное и сосредоточенное, нежели печать на компьютере. При письме на бумаге у человека развивается воображение, он знает, что каждое слова в предложении ценно, его нельзя удалить одним движением руки или бездумно скопировать из другого источника. Поэтому так важно сохранять письмо и популяризировать его в обществе.