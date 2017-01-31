За неделю в пожарах в Рязанской области погибли 6 человек и один пострадал

С 23 по 29 января пожарные подразделения региона ликвидировали 14 пожаров, в результате которых было уничтожено и повреждено 15 строений и 1 единица техники, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Жертвами огня стали 7 человек: 6 погибли, один отравился продуктами горения и был госпитализирован. Одного человека огнеборцам удалось спасти.

К ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные формирования привлекались 3 раза.