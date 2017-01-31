Студенты и сотрудники Рязанского медуниверситета снова вышли на лыжню

В минувшую субботу в сосновом бору Солотчи, на университетской базе отдыха «Здоровье», состоялся II заезд «Лыжня РязГМУ».

Праздновать День российского студенчества тренировочным заездом на лыжах – это новая вузовская традиция. В этом году лыжня проходила в поддержку Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

На общий старт вместе с ректором вуза, послом ГТО в Рязанской области Романом Калининым вышли обучающиеся и сотрудники университета. Всего было более 130 человек. Поприветствовала лыжников заместитель председателя регионального правительства Елена Буняшина.

Трехкилометровая трасса проходила по берегу старицы Оки. Уровень подготовки участников заезда был разный – одни встали на лыжи совсем недавно, другие являются уже достаточно опытными лыжниками. Несмотря на это, все участники «Лыжни РязГМУ», в том числе сотрудничающая с вузом корреспондент «Рязанских ведомостей» Елена Серебрякова, активно провели время, получили свой заряд бодрости и массу положительных эмоций. «Лыжня РязГМУ» стала подготовительным этапом к предстоящей массовой гонке «Лыжня России», в которой вуз традиционно принимает самое активное участие.

После лыжной прогулки в уютной лесной столовой участники отведали горячей шурпы, «походной» каши, блинов с медом и ароматный чай.