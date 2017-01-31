В «одиночном шаре» соревновались почти полсотни юных бильярдистов Рязани

В минувшее воскресенье Федерация бильярдного спорта Рязанской области и детско-юношеская школа ЦСК при поддержке регионального министерства молодежной политики, физической культуры и спорта провели Первенство ДЮСШ ЦСК по бильярду среди детей.

Юные бильярдисты состязались в дисциплине «Одиночный шар». В соревнованиях приняли участие 46 детей в возрасте от 5 до 14 лет, которые представляли три образовательных учреждения областного центра: ДЮСШ ЦСК, ДЮСШ «Фаворит» и среднюю школу №16.

Самому юному участнику Первенства Илье Жохову всего 5 лет. Но он уже успел побывать на пьедесталах рязанских соревнований по бильярду.

По итогам игр победителями и призерами состязаний стали:

1 место – Кудряшов Антон (ДЮСШ ЦСК)

2 место – Сибирев Николай (ДЮСШ ЦСК)

3 место – Зенин Михаил и Осипов Михаил (ДЮСШ ЦСК).