В очередном поединке первенства страны по футзалу рязанская команда «Езиды» в подмосковных Люберцах выиграла у местного «Спартака»

В каждом тайме гости забивали на один гол больше хозяев и в итоге победили – 4:2. По два мяча в ворота соперников провели Руслан Сафоян и Андрей Корольков. В итоге, не дожидаясь окончания группового турнира, подопечные Дмитрия Осокина досрочно добыли путевку в следующую стадию соревнований. На втором этапе надо попасть в тройку призеров, чтобы затем продолжить борьбу за награды уже на международном уровне – команда, занявшая первое-второе места, примет участие в Лиге чемпионов, дружина, показавшая третий результат, сыграет в Лиге УЕФА.

Ближайший матч российского первенства «Езиды» проведут дома: 16 февраля в Рязани, в спорткомплексе «Арена Атрон», наша дружина встретится с командой «Торпедо-МАМИ».