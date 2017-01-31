Победой Сергея Прощалыкина завершилось первенство Рязанской области по лыжным гонкам среди ветеранов

Традиционные соревнования состоялись в Туме Клепиковского района. Гонка проводилась с так называемом гандикапом: чем старше был участник, тем раньше он уходил, со старта, а победителем становился гонщик, пришедший первым, последующие места присуждались в порядке финиша.

У мужчин на 20-километровой дистанции не оказалось равных Сергею Прощалыкину из Рязани. Представители областного центра Владимир Андронов и Анатолий Бирюков добыли соответственно «серебро» и «бронзу». В шестерку сильнейших вошли Виктор Воробьев из Рязани, тамбовчанин Вячеслав Горелов и еще один гонщик из областного центра Виктор Хвостиков. А всего на старт мужской гонки вышло 56 участников.

Женщины преодолевали 15 километров. Этот нелегкий экзамен выиграла Людмила Цыпулина из Рязани.