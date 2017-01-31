На проходящем в Рязанской области футбольном турнире «Подснежник» памяти заслуженного мастера спорта СССР Василия Карцева определились полуфиналисты

Три из четырех четвертьфинальных матчей были отмечены упорной борьбой соперников. «Екимовка» нанесла поражение «Дону» – 2:1, с таким же результатом «АМКА» добилась успеха над футболистами «Рязани М-1», «Витязь» переиграл команду «Рязань-М-2» – 3:1. И только в одном поединке превосходство победителей получалось внушительным: «Водоканал» без особого труда добыл путевку в полуфинал в матче против футболистов «РГРТУ» – 5:0. По два мяча в ворота соперников провели Юрий Федоров и Станислав Климашин, один гол забил Виктор Соснов.

4 февраля в полуфинальной стадии в Рязани, на стадионе «Спартак», «Водоканал» встретится с «Екимовкой» (начало – в 12.00), «АМКА» – с «Витязем» (13.30). На следующий день, 5 февраля, в 11.00 начнется матч за «бронзу», по окончании которого на поле выйдут претенденты на главный приз соревнований – мемориала Василия Михайловича Карцева.