Молодежь Рязанской области приглашают для участия в акции «Напиши письмо Неизвестному Солдату»

Это региональный литературный конкурс проводится в рамках празднования 70-летия Великой Победы и в связи с учреждением в России новой памятной даты – Дня Неизвестного Солдата (3 декабря).

Участником акции может стать любой школьник или студент Рязанской области, который в стихах или в прозе напишет свое письмо-благодарность Неизвестному Солдату. Работы нужно принести (прислать) в библиотеку им. Горького с пометкой «Памятная акция» до 15 апреля. Подведение итогов конкурса состоится в мае.