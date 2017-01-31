Вор в Рязанской области украл пятьдесят килограммов сахара, посуду и телефон

Полицейские получили информацию о том, что в доме одного из жителей села Берестянки появился пятидесятикилограммовый мешок сахара. Мужчина не мог похвастаться стабильным заработком и покупка показалась полицейским подозрительной. Оперативники предположили, что мешок был куплен с рук и, возможно, сахар был украден. Выяснилось, что мешок сахара по очень сходной цене продавал 47-летний местный житель. Ранее он был судим за тяжкое преступление. Сотрудники полиции застали злоумышленника дома и там же нашли алюминиевую посуду, собранную в большую сумку. Оказалось, мужчина причастен к краже из дома 76-летней пенсионерки. Злоумышленник взломал дверной замок и похитил посуду, мешок с сахаром и сотовый телефон. Похищенные вещи изъяли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ.