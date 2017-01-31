В Рязанской области выбрали лучших юных КВНщиков

В Шиловском районном Дворце культуры состоялся финал сезона игр Рязанской областной Юниор-Лиги КВН. За звание чемпиона юмора боролись семь школьных команд: «Все Звезды» (Путятинский район), «Оба-на!» (Сараевский район), «Перезагрузка» и «Красавчики. Light» (город Скопин), «Назаровские лоботрясы» (Чучковский район), «Тонкий ход» и «Бумеранг» (Шиловский район). Команды состязались в традиционных конкурсах «Визитная карточка», «Разминка», «Видеоконкурс» и «Музыкальное домашнее задание», которые были посвящены Году экологии в России.

Ведущим игры стал капитан команды «ЦПКиО РязГМУ», финалист Центральной Рязанской лиги КВН Дмитрий Птицын. В состав жюри вошли организаторы, редакторы и участники Рязанских Центральной и областной лиг КВН.

По результатам финала победителем сезона Юниор-Лиги КВН стала команда «Все Звезды». На втором месте – команда «Бумеранг», на третьем – «Назаровские лоботрясы». «Лучшим актером» признан Савелий Силаев («Все Звезды»), «Лучшей актрисой» – Елена Фокина («Назаровские лоботрясы»), «Самым полезным игроком» оказался Дмитрий Рязанов («Бумеранг»).

Победители и призеры были награждены кубками, грамотами и памятными призами, сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физической культуры и спорта.