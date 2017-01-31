Будущие рязанские фармацевты смогут пройти практику на производстве «ФОРТ»

Студенты 4-го курса фармацевтического факультета и ведущие преподаватели кафедры фармацевтической технологии Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова в рамках договора о сотрудничестве с вузом побывали в научно-производственном комплексе «ФОРТ».

Они познакомились с крупнейшим в России современным биотехнологическим предприятием полного цикла по разработке и производству биологических лекарственных препаратов.

На летних каникулах студенты смогут пройти практику на производстве «ФОРТ», что позволит им определиться с направлением своей профессиональной деятельности в будущем, сообщает сайт вуза.

Сотрудничество с медуниверситетом позволит обеспечить подготовку специалистов для работы на современном биотехнологическом оборудовании и впоследствии реализовывать совместные научные программы.