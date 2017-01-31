В рязанском Дворце молодежи прошел концерт ансамбля еврейской музыки «Алэвай»

Тульские музыканты уже приезжали в наш город, правда, давно – двадцать лет назад, но среди зрителей нашлись и те, кто до сих пор с радостью вспоминает и их предыдущее выступление.

Концерт начался с выступления рязанца Игоря Селиванова, спевшего тепло принятую зрителями лирическую песню о любви, исполненную на иврите и русском языке. А уже после этого на сцене обосновались гости. В репертуаре ансамбля, название которого можно перевести как выражение «Все будет хорошо», инструментальные композиции и песни на идише и иврите. Все номера тепло принимались зрителями. А когда руководитель ансамбля Николай Светличный предложил зрителям научить присутствующих еврейским танцам, то первыми на сцену поднялись неожиданные зрители – ученицы одной из местных школ моделей. Зрители подпевали знакомым песням, смеялись звучащим со сцены шуткам и сопровождали весь концерт бурными аплодисментами. Концерт, состоявшийся благодаря поддержке Центра национальных культур при главе администрации города Рязани и Рязанской региональной еврейской национально-культурной автономии, прошел на одном дыхании, а по его окончании зрители приглашали артистов вновь приехать в Рязань. Только не через двадцать лет, а пораньше.

Фото Сергея Мелешина