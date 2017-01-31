Рязанская почта доставила пенсионерам выплату в 5 000 рублей

Как сообщает представитель регионального филиала "Почты России", с 13 по 28 января, помимо пенсии и регулярных социальных выплат, Почта России выполняла доставку единовременной выплаты в размере 5 000 рублей. В январе ее получили более 180 тысяч пенсионеров региона.

Выплаты во всех филиалах были доставлены в установленные сроки. Пенсионерам, которые не получили выплату из-за их отсутствия по месту жительства, единовременная выплата будет доставлена в феврале.

Напомним, что выплата производилась гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года. Доставка единовременной выплаты осуществлялась на основании документов, которые содержатся в выплатном деле, поэтому дополнительно обращаться в ПФР или подавать заявление не требовалось.