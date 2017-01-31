Команда Рязанской области по мини-футболу «Элекс-Фаворит» сыграла вничью с клубом «Алмаз-АЛРОСА» из Якутии

Очередным соперником рязанского «Элекса-Фаворита» был один из самых именитых клубов высшей лиги – «Алмаз-АЛРОСА» из Якутии. В турнирной таблице он занимал место выше нашей дружины и, естественно, больше претендовал на успех, но рязанцы проявили бойцовский характер и сумели отобрать очки у грозного соперника, причем, играя в гостях. Борьба получилась сврехнапряженной: лишь под занавес первого тайма хозяева открыли счет, но уже через минуту Алексей Петухов его сравнял. После перерыва «Алмаз» вновь вышел вперед: отражая атаку соперников, мяч в свои ворота отправил Александр Телегин. За три минуты до окончания поединка вместо голкипера на площадку вышел пятый полевой игрок. Рискованный шаг, которой предприняли директор клуба Виталий Громов и главный тренер команды Владимир Иванов, оправдал себя. Отличился Денис Голунов – за 31 секунду до финальной сирены он обыграл своего визави и мощным ударом в «девятку» ворот сравнял счет. 2:2 – боевая ничья, позволившая «Элексу-Фавориту» закрепиться в шестерке сильнейших группового турнира (конференция «Запад»).

Следующий матч рязанцы вновь проведут в гостях – 5 февраля они встретятся с идущим на третьем месте дублем клуба «КПРФ».