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30.01.2017
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Спорт
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Близится к завершению предварительная стадия отборочного турнира Ночной хоккейной лиги Рязанской области

Командам осталось сыграть по четыре матча, после чего начнется финальный этап соревнований. Лидирующие позиции укрепил «Восход СУ-2», в одиннадцатом туре убедительно, со счетом 8:2, переигравший «Энергию». Отличились Эдуард Султанаев и Сергей Баранов, забросившие в ворота «энергетиков» по три шайбы. На второе место вышла «Империя», победившая команду «Дядьково» – 7:1. В погоню за лидерами устремилось «Динамо», одержавшее верх над хоккеистами «Здоровья» – 4:1.

Спор бомбардиров возглавил касимовец Сергей Баранов, набравший 36 очков (23 заброшенный шайбы и 13 результативных передач). Вторым идет одноклубник Баранова – Эдуард Султанаев, в активе которого 32 очка (21+11). Третий результат – 26 (13+13) – имеет Игорь Власов из «Автоимпорта».

В двенадцатом туре в Рязани, во Дворце спорта «Олимпийский», 31 января играют «Энергия» и «Динамо» (начало – в 22.15), «Сокол» и «ВДВ-Рязань» (23.45), 1 февраля встретятся «Автоимпорт» и «Здоровье» (21.00), спустя два дня – команды из Лесного и Рыбного (22.30). Три матча состоятся 4 февраля: в «Олимпийском» скрестят клюшки «Автоимпорт» и «ВДВ-Рязань» (7.45), «Сталькомплект» и «Сасово» (22.45), в Сасове, во Дворце «Планета спорта», «Восход СУ-2» будет принимать команду из Дядькова (19.00). Тур завершится 5 февраля поединком «Империя» – «Держава» (22.30).

Но главным событием на этой неделе станет поединок «Сборная НХЛ Рязанской области» против «Команды друзей Олега Смирнова». Этот Гала-матч состоится в ДК «Олимпийский» 2 февраля, посвящен юбилею капитана команды «Автоимпорт», регионального представителя Ночной хоккейной лиги в Рязанской области Олега Смирнова. Начнется хоккейный праздник в 18 часов 45 минут. Вход – свободный.

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